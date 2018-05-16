В Москве с начала 2018 года авиамедики эвакуировали 150 человек

Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве авиамедицинские бригады с начала 2018 года оказали помощь на месте или эвакуировали в лечебные учреждения города более 150 человек. Об этом на пресс-конференции 16 мая заявил директор «Московского авиационного центра» Кирилл Святенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он также отметил, что Московский авиационный центр готов обеспечивать безопасность жизней людей при возникновении лесных пожаров. В соответствии с решением правительства Москвы, если для проведения операций пожаротушения понадобятся силы санитарной авиации, данная задача будет выполнена.

«С технической точки зрения вопрос ликвидации крупных площадей пожара у нас решён. Тренировки проводятся регулярно, у нас есть учебно-тренировочный план, существуют специальные программы подготовки вертолетного состава», — подчеркнул Святенко.

Он добавил, что наиболее значимыми чрезвычайными ситуациями 2016−2018 годов, в ликвидации которых принимали участие экипажи «МАЦ», стали: тушение пожара и эвакуация пострадавших в посёлке «Шишкин лес»; эвакуация пострадавших при пожаре в ТРЦ «Рио», тушение ночного пожара в Северном Медведково, тушение пожара в ТЦ «Синдика», где двумя вертолетами Ка-32А было сброшено почти 500 тонн воды, эвакуация пострадавших в аварии с участием автобуса у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Также 2018 году двумя санитарными вертолетами было эвакуировано трое пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей».

Святенко отметил, что одной из наиболее уникальных операций пожаротушения стал выезд авиационной группы в деловой центр «Москва-Сити» в апреле 2012 года. Сложность заключалась в том, что очаг возгорания необходимо было ликвидировать в ночное время при низких температурах и порывах ветра до 15 м/с. В подобных условиях тушение пожара в мировой практике авиации выполнялось впервые. За 2 часа работы на очаг возгорания было сброшено 270 тонн воды.