ООН: с начала протестов в Газе ранения получили более тысячи детей

Газа, Палестина, , 15:35 — REGNUM Более 1 тыс. детей пострадали в результате действий израильских военных в секторе Газа с начала там протестных акций 30 марта, заявили 16 мая в ЮНИСЕФ, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В детском фонде ООН подчеркнули, что некоторые из полученных ими ранений носили серьезный и потенциально угрожающий жизни характер, а в ряде случаев приходилось осуществлять ампутации.

«Недавнее насилие обострило ситуацию и в без того слабой системе здравоохранения сектора Газа, которая не справляется со своей задачей из-за острой нехватки электроэнергии, топлива, лекарств и оборудования», — указывается в заявлении организации.

«Медицинские учреждения с трудом справляются в условиях поступления дополнительных пострадавших», — добавили в фонде.

В организации также подчеркнули, что ее сотрудники и партнеры доставили в сектор Газа два грузовика медицинских препаратов и материалов.

Напомним, акции протеста на границе Израиля и Палестины продолжаются с конца марта. Поводом для беспорядков стало признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства США.

Необходимо отметить, что организация «Врачи без границ» приводят схожие данные относительно положения дел в секторе Газа.

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