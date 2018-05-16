Езда по железнодорожному тоннелю едва не стоила велосипедистам жизни

Бразилиа, , 15:31 — REGNUM Два велосипедиста из Бразилии чудом избежали гибели. Решение проехать по железнодорожному тоннелю, который они посчитали заброшенным, могло стоить им жизни.

О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал один из участников инцидента — Джедсон Джил Миранда. Есть и видео опасной поездки — его записала камера, прикреплённая на шлеме велосипедиста.

На кадрах видно, как двое мужчин заезжают в тёмный тоннель и двигаются вглубь него. Через какое-то время слышен гудок и звук приближающегося поезда, а также яркий свет.

Оба велосипедиста бросаются обратно к выходу. В считанные секунды до пронёссегося на большой скорости локомотива им удаётся оказаться в безопасном месте.

«Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось», — признался Миранда.

Он добавил, что «пусть это будет примером для других».