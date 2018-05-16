В удмуртском Пугачево взрываются единичные снаряды из-за возгорания травы

Ижевск, , 15:16 — REGNUM В удмуртском селе Пугачево происходит единичная детонация снарядов на территории бывшей воинской части. Угрозы для населения нет.

«Все снаряды без химически опасных веществ», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» представитель регионального управления МЧС.

«Территория закрытая, населения там нет, действующих организаций тоже нет, пожарно-спасательные подразделения работают», — заключил он.

В администрации Малопургинского района отметили, что взрываются старые снаряды в 1,5 км от ближайшего поселка, эвакуация населения не требуется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2011 года на военном арсенале №102 произошел пожар, последствием которого стали взрывы снарядов.

Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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