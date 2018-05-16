Среда, 16 Мая 2018 года
16:59:04 МСК

В удмуртском Пугачево взрываются единичные снаряды из-за возгорания травы

Происшествия

Всё это происходит на закрытой от людей территории

Ижевск, 16 мая 2018, 15:16 — REGNUM  В удмуртском селе Пугачево происходит единичная детонация снарядов на территории бывшей воинской части. Угрозы для населения нет.

«Все снаряды без химически опасных веществ», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» представитель регионального управления МЧС.

«Территория закрытая, населения там нет, действующих организаций тоже нет, пожарно-спасательные подразделения работают», — заключил он.

В администрации Малопургинского района отметили, что взрываются старые снаряды в 1,5 км от ближайшего поселка, эвакуация населения не требуется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2011 года на военном арсенале №102 произошел пожар, последствием которого стали взрывы снарядов.

Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В удмуртском селе Пугачёво очевидцы слышат взрывы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить