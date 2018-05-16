В удмуртском селе Пугачево пылает огонь и рвутся снаряды

с. Пугачево, Удмуртия, , 15:15 — REGNUM В селе Пугачево Малопургинского района Удмуртии произошёл сильный пожар. Всё началось с пала травы, затем огонь стал быстро распространяться. После местные жители услышали взрывы. По информации местной администрации, взрываются снаряды на территории военной части.

При этом, по словам чиновников, распоряжений об эвакуации людей пока не поступало. Многие из них покидают село самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства республики, на место выехал премьер-министр региона Ярослав Семенов и сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2011 года возле посёлка Пугачево уже были слышны взрывы. Целая серия взрывов произошла на заводе по уничтожению старых боеприпасов, расположенном на территории войсковой части в двух километрах от границы с Агрызским районом Татарии. Пострадали почти пять десятков человек, почти 20 из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Эвакуированные жители села начали возвращаться в свои дома только на следующий день.

Добавим, что с 15 мая на территории Удмуртии установлен особый противопожарный режим, обеспечивающий пожарную безопасность в лесах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики. Он будет действовать до 15 июня. В течение этого периода в лесах на всей территории региона запрещается разведение костров.