В Перми выясняют причины, побудившие ребёнка «потеряться»

Пермь, , 15:18 — REGNUM В Перми всю ночь с 15 на 16 мая велись поиски девятилетнего ребёнка. По тревоге поднялись силовики, спасатели и волонтёры. Девочку нашли утром живую и здоровую. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ухода девочки, в том числе причины и условия, побудившие её на это. В ближайшее время предстоит беседа ребёнка с психологами.

Тревогу забила мать девочки. Она вечером 15 мая обратилась в полицию. Ребёнок вечером не вернулась домой из гимназии, где в вечернее время была на спортивных занятиях. Утром 16 мая девочку обнаружили в садовом кооперативе, расположенном в районе улицы Гальперина на территории Кировского района Перми.

Между тем, СМИ сообщают о том, что девочку похитили, удерживали в яме, но школьнице удалось сбежать. Такой информацией якобы в соцсетях поделилась мать ребёнка.

В соцсетях пользователи интересуются причинами и обстоятельствами пропажи девочки. На странице Поискового отряда им. Ирины Бухановой в соцсети, где объявлено об успешных результатах поиска девочки, администратор просит воздержаться от распространения слухов и версий. СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку, официальных подробностей нет.

«Если в районе действует преступник, это сигнал быть еще бдительнее для других родителей. А если собственные мама и бабушка не договорились, куда сегодня идет ребенок, это действительно внутрисемейное дело», — выразил своё мнение один изх пользователей соцсетей.

Информресурсы сообщают, что школьница и раньше терялась. Психологи, говоря о детских побегах, подчеркивают, что дети могут бежать и из внешне благополучных семей, однако за этим внешним благополучием зачастую скрыт внутренний семейный конфликт. Именно от него в ряде случаев и пытаются уйти подростки. Отсутствие возможности поговорить, рассказать о проблемах, спросить совета — это тоже внутренний конфликт в семье. Побег может быть и формой протеста на действия родных и близких людей.