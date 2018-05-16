В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели подростка в заброшенном здании

Чита, , 15:13 — REGNUM Следователи в Чите выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка в одном из заброшенных зданий города, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 16 мая около 18 часов (12:00 мск) в правоохранительные органы поступили данные о том, что на территории Черновского района города Читы в одном из заброшенных зданий обнаружено тело подростка 2002 года рождения.

«По предварительным данным, подростка придавило бетонной плитой на территории заброшенного здания», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы события.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области из-за падения бетонной плиты в одном из подъездов девятиэтажного дома пострадал мужчина.

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