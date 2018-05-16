В удмуртском селе Пугачёво очевидцы слышат взрывы

Ижевск, , 14:56 — REGNUM Очевидцы в соцсетях сообщают о взрывах в селе Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии. По данным регионального управления МЧС, произошло возгорание сухой травы. Людей в месте пожара нет. Взрывы не подтверждаются.

Однако местные жители сообщают, что слышна «канонада, дрожат окна, теплицы». Также пользователи информируют, что это не просто пожар — «жестко гремит».

Временно закрыт участок автодороги Ижевск — Можга от поселка Совхозный до Можги.

Местные жители собираются эвакуироваться.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2011 года в селе Пугачёво произошел пожар на складе боеприпасов военного арсенала №102.

Тогда в результате происшествия погиб один человек, 35 — пострадали.

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