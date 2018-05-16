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В Узбекистане за «двойки» на лбу уволили директора и семь сотрудников школы

Происшествия

За дискриминацию учеников уволены две учительницы

Ташкент, 16 мая 2018, 14:33 — REGNUM  После инцидента с нарисованными на лбах учеников «двойками» в Узбекистане уволены директор и семь сотрудников школы №7 города Бекабада. Об этом 16 мая сообщили в министерстве народного образования на своей странице в Facebook.

За нарушение прав школьников и унижение их достоинства, недостаточный надзор за учебным процессом и другие нарушения своей должности лишилась директор школы.

За безответственное отношение к своим обязанностям и ряд ошибок уволены также трое заместителей директора и другие сотрудники.

Кроме этого, за дискриминацию учащихся были расторгнуты трудовые договоры с двумя учителями начальной школы. Выговор получил заведующий городским отделом народного образования.

Напомним, 11 мая в социальных сетях появились фотографии первоклассников бекабадской школы №7, на лбу которых были нарисованы «двойки». Позднее стало известно, что «воспитательными методами» учителей заинтересовалась прокуратура.

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