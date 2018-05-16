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В Калуге изъяли крупную партию контрафактных спорттоваров

Происшествия

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело

Калуга, 16 мая 2018, 14:25 — REGNUM  Сотрудники полиции изъяли в одном из магазинов Калуги крупную партию спортивных товаров с признаками контрафактности, сообщает 16 мая пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«Полицейские из незаконного оборота изъяли более 400 единиц товара, среди которых имелись спортивные костюмы, куртки, брюки, кроссовки, часы, сумки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавцы предлагали покупателям товар по явно заниженным ценам, при этом соответствующие документы на продукцию представлены не были.

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Согласно результатам экспертизы, изъятый товар произведен не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения необходимых требований к качеству изделия.

«Правообладателю причинен ущерб, превышающий 250 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Контрабанда и борьба с ней
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