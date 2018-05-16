Из затонувшего в Коми вездехода достали тела пятерых рабочих

Сыктывкар, , 11:44 — REGNUM В Коми спасатели извлекли из затонувшего в реке Печора вездехода тела пяти рабочих, сообщает 16 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте инцидента.

По данным следствия, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном ГАЗ-71. В момент ЧП в салоне транспортного средства находились девять человек, двоим из них удалось спастись.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Также на месте происшествия работают подразделения печорского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-спасательный отряд.

Все подробности инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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