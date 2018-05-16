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В Екатеринбурге в подвале многоэтажки организовали гостиницу для мигрантов

Происшествия

Стоимость «услуги» – 1500–1700 рублей в месяц

В Екатеринбурге в подвале многоэтажки организовали гостиницу для мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Екатеринбург, 16 мая 2018, 11:16 — REGNUM  В подвале одного из многоэтажных жилых домов Екатеринбурга обнаружили гостиницу для мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, в непредназначенном для жилья помещении проживали шесть граждан Таджикистана, при этом для каждого из них в подвале была организована отдельная комната и санузел. Стоимость «услуги» — 1500−1700 рублей в месяц.

В данном помещении также нарушались нормы пожарной безопасности, в том числе на электропроводке местами отсутствовала изоляция, не было огнетушителей и т. д.

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В отношении ТСЖ, под ведением которого находится данный дом, возбуждено административное дело за нарушение пожарной безопасности и назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Председатель ТСЖ был оштрафован на шесть тысяч рублей, ему было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, прокуратура совместно с областным департаментом государственного жилищного и строительного надзора проверили содержание и обслуживание дома. В итоге выяснилось, что также были нарушены правила и нормы технической эксплуатации.

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Противопожарная безопасность
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