В Выборге малыш выпал из окна, играя с котом

Выборг, Ленинградская область, , 11:18 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области мальчик в возрасте 2 года 7 месяцев выпал из окна четвертого этажа, играя с домашним питомцем. Ребенок помещен в реанимацию с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом плеча.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Решается вопрос о транспортировке мальчика в детскую больницу Санкт-Петербурга.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Ленобласти, 15 мая ребенок играл с котом, который запрыгнул на подоконник, а малыш последовал за ним. Установленная на открытом окне москитная сетка не выдержала тяжести тела ребенка, и он выпал из окна.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в региональном СУ СКР.

Там призвали родителей не оставлять детей одних даже на короткое время, а также предусмотреть на окнах специальные замки, которые не смогли бы открыть дети.

За последние недели в Петербурге и Ленобласти произошло уже несколько подобных случаев падения детей из окон.

Так, вечером 9 мая 2018 года около одного из домов по Тверской улице Петербурга было найдено тело двухлетнего мальчика с телесным повреждениями характерными для падения с высоты. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Идет доследственная проверка.

Ранее, 9 апреля 2018 года, в Петродворцовом и Невском районах были госпитализированы в больницу оставленные без присмотра девочки 2014 и 2016 годов рождения, которые выпали на улицу из окон квартир, оборудованных москитными сетками.

«Не оставляйте детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками. Данные устройства не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений, они не выдерживают вес малышей и не являются для них препятствием», — предупреждает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.