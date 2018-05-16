СКР проверит информацию о недопуске ребенка-инвалида на рейс в Кургане

Курган, , 11:13 — REGNUM По факту недопуска несовершеннолетнего мальчика-инвалида к полету на воздушном судне в Курганской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«По предварительным данным, 13 мая сотрудники авиакомпании «ЮТэйр» не допустили к полету несовершеннолетнего мальчика-инвалида на рейс «Курган — Москва», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственного отдела проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также: В Москве ребенка-инвалида не пустили на борт самолета

А также: В Госдуме доработан законопроект о черных списках авиадебоширов — СМИ