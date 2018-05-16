В Оренбурге дело о закрытии крупного ТЦ затягивается на неопределённый срок

Оренбург, , 14:48 — REGNUM В Оренбурге суд приостановил разбирательство по одному из резонансных дел о закрытии торгового комплекса. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ленинского районного суда города Юлия Глухова, собственник здания ТЦ «Три кита» находится за границей, в Белизе (Центральная Америка). Оренбургский суд через минюст отправляет судебное поручение ответчику.

«Приостановка рассмотрения дела займёт как минимум полгода. на практике этот срок больше. Как только вернётся нам обратно исполненное судебное поручение, тогда рассмотрение дела возобновится. Конкретного срока не устанавливается», — сказала Юлия Глухова.

По ее словам, ответчику должны вручить судебные повестки, исковое заявление, копи. об определении принятии данного иска. Только после того, как суд проинформируют о том, что владелец здания торгового центра получил все эти документы, судебные слушания возобновятся. Всё это время объект будет по-прежнему опечатан, поскольку действует определение о принятии обеспечительных мер.

Стоит отметить, что 14 мая прошло судебное заседание по поводу ещё одного резонансного дела — о закрытии «Мебельного базара». По данным «Эха Москвы в Оренбурге», в суде представители торгового центра заявили, что устранили все нарушения пожарной безопасности. Теперь эти сведения проверит специальная комиссия.

«Что касается «Мебельного базара», то 14 мая заседание по нему было отложено в связи с принятием уточнённого искового заявления от прокурора. Следующее судебное заседание состоится 4 июня», — отметила Юлия Глухова.

Она подчеркнула, если нарушения были устранены, а суду представили все необходимые доказательства, то, исходя их практики действующего законодательства, прокурор может отказаться от иска. Но до настоящего момента такого отказа не поступало.

В свою очередь помощник прокурора Оренбурга Сергей Корольков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что представители «Мебельного базара» в суде заявили об устранении нарушений, однако не предоставили документы, подтверждающие эти слова. До 4 июня прокуратура проведёт проверку. Надзорные органы должны увидеть своими глазами, какая работа над ошибками проделана. По результатам проверки последует уточнённое исковое заявление.

По словам Королькова, на территории мебельного рынка имеются шесть незаконных построек, которые относятся к торговым помещениям. В самостроях также были выявлены нарушения. В рамках проверки на эти объекты обратят пристальное внимание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 14 апреля приставы приостановили деятельность ТЦ «Три кита», а 18 апреля «Мебельного базара». Причиной для такой меры стали результаты проверок соблюдения требований пожарной безопасности. Предпринимателям, арендовавшим площади в этих торговых центрах предложили места для ведения бизнеса в других торговых объектах.

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Добавим, что в конце 2017 года после того, как сгорел ТЦ «Мир» в Оренбурге, в регионе прошли тотальные проверки торговых комплексов. После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове (25 марта 2018 года), когда погибли десятки людей, по Оренбуржью прокатилась повторная волна внеплановых проверок. Проверили 207 торгово-развлекательных центров и торговых объектов. Среди основных нарушений — отсутствие или неисправность автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, пожаротушения и дымоудаления, а также отсутствие или несоответствие противопожарных преград, путей эвакуации и эвакуационных выходов установленным требованиям пожарной безопасности.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в суды направлено 27 исков, среди которых 24 — о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности без прекращения эксплуатации и три — с требованием о прекращении эксплуатации до устранения нарушений, сообщает. Закрыто два торговых центра в Оренбурге (Мебельный базар и ТЦ «Три кита») и один — в Орске (ТЦ «Универмаг»). В Орске кроме «Универмага» приостановлена деятельность киноцентра «Орск» и детского развлекательного центра «Детво RRА».