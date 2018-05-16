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В Оренбуржье возбудили дело после «пьяного» ДТП с патрульной машиной

Происшествия

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет

Оренбург, 16 мая 2018, 10:56 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием машины ГИБДД под Оренбургом, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает 16 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, вечером 13 мая в селе Южный Урал водитель Citroen-C-Crosser, находясь в состоянии алкогольного опьянения и нарушая скоростной режим, столкнулся со служебным автомобилем ДПС.

«В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников ГИБДД, которым причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир иномарки были госпитализированы в больницу, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Виновником ДТП оказался 65-летний местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти»).

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинения, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дело продолжается.

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Дорожно-транспортные происшествия
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