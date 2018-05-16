Вездеход с людьми затонул в Коми

Сыктывкар, , 10:34 — REGNUM В Коми на болотистой местности затонул вездеход. Об этом сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в среду, 16 мая, вблизи поселка Кожва.

«По предварительным данным, на борту вездехода находились 8 человек, — сказал источник. — Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается».

Подразделения печорского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие на место ЧП, проводят аварийно-спасательные работы.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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