Вездеход с людьми затонул в Коми

Сыктывкар, 16 мая 2018, 10:34 — REGNUM В Коми на болотистой местности затонул вездеход. Об этом сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло в среду, 16 мая, вблизи поселка Кожва.
«По предварительным данным, на борту вездехода находились 8 человек, — сказал источник. — Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается».
Подразделения печорского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие на место ЧП, проводят аварийно-спасательные работы.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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