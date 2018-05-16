Жителя Иркутской области осудили за оправдание терроризма

Иркутск, , 10:27 — REGNUM В Иркутской области военный суд приговорил 34-летнего жителя Усолья-Сибирского к двум годам колонии за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ РФ.

По данным ведомства, в 2017 году мужчина под вымышленным именем размещал в социальных сетях аудиоматериалы, в которых оправдывал деятельность террористических организаций, в том числе запрещенных в России.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

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В итоге выездная коллегий судей Дальневосточного окружного военного суда приговорила обвиняемого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Всего с начала 2017 года за пропаганду и оправдание терроризма в Иркутской области к реальным срокам были приговорены четыре человека, из них трое — граждане других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Приволжский военный суд приговорил молодого жителя Кургана к двум годам колонии-поселения за размещение в соцсетях материалов, призывающих к борьбе против людей иной веры и оправдывающих суицидальный терроризм.

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