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В Салехарде вынесли приговор молодой матери за гибель годовалой дочери

Происшествия

Суд приговорил женщину к ограничению свободы на один год

В Салехарде вынесли приговор молодой матери за гибель годовалой дочери
juliezkoven0
Девочка

Салехард, 16 мая 2018, 10:05 — REGNUM  На Ямале вступил в законную силу приговор в отношении 22-летней жительницы Салехарда, по вине которой погибла ее годовалая дочь, сообщает 16 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, 23 сентября 2017 года женщина, находясь в гостях и распивая спиртные напитки, оставила в соседней комнате без присмотра свою маленькую дочь. В какой-то момент ребенок проснулся, упал с кровати и ударился головой об пол.

«Мать, услышав его плач, положила ребенка опять на кровать и продолжила участие в застолье. Утром она обнаружила, что дочь скончалась», — говорится в сообщении.

Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от полученной черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд приговорил женщину к ограничению свободы на один год.

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