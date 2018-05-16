Наводнение разрушило алтайских дорог и мостов на 1,39 млрд руб

Барнаул, , 09:41 — REGNUM Первая волна паводка в Алтайском крае была не такой разрушительной, как в 2014 году, тем не менее, она тоже принесла немало бед жителям региона. Один лишь ущерб от повреждения десятков мостовых конструкций и участков региональных и муниципальных автодорог, по подсчётам комиссии, составил 1,39 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы надеемся, что помощь краю будет оказана за счет резерва министерства транспорта РФ и Росавтодора. Уже готовим проектную документацию по мостам, которые повреждены, где надо строить либо новые переходы, либо реконструировать поврежденные», — пояснил глава Алтайского края Александр Карлин.

По его словам масштабный ремонт поврежденных стихией дорог и мостов ещё только предстоит осуществить, но транспортное наземное сообщение уже восстановлено со всеми населенными пунктами.

Сейчас уровни подъема воды в алтайских реках заметно ниже критических, первая волна паводка миновала. Тем не менее, режим повышенной готовности для региональной системы ГО и ЧС сохраняется.

Ранее Александр Карлин сравнил паводок 2018 года со стихией 2014 года — сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнением, которое пережил Алтайский край.

«Стихия в этом году наступала на нас более широким фронтом, действовала более динамично. Если сравнивать число жителей, которых затронула стихия, то в 2014 было 39 тысяч 619 человек, в 2018 — 21 тысяча 289», — пояснял губернатор.

Напомним, первая волна паводка, начавшаяся в Алтайском крае в конце марта, принесла немало бед. Из-за холодной зимы и резкого потепления весной вешние воды подтопили более 500 жилых домов и почти 2 тыс. приусадебных участков. Наводнение затронуло более 21 тыс. жителей региона.

В конце апреля 2018 года в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщали, что помимо домов и приусадебных участков от паводка в Алтайском крае пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры (29 из них — объекты краевой собственности, 47 — муниципальной). На их восстановление потребуется порядка 800 млн рублей.

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