В Абакане бизнесмены и чиновники подрались за рекламные баннеры

Абакан, , 07:09 — REGNUM Специалистам городского отдела экологии администрации Абакана пришлось вступить в рукопашный бой с заезжими бизнесменами из Санкт-Петербурга, разместившими несанкционированную уличную рекламу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конфликт возник в ходе специального рейда, в который чиновники взяли журналистов. На улице Карла Маркса, проверяющие обнаружили металлические рекламные конструкции неподобающего вида и попытались конфисковать. Не тут-то было. К рабочим подбежали их владельцы и попытались отобрать рекламу.

На видео, снятом журналистами медиахолдинга «Абакан», видно, как некий мужчина, дерзко, отталкивая рабочих, залез в кузов грузовика и скинул баннеры на газон. Конструкцию погрузили вновь. Потом вновь скинули. В итоге пришлось вызывать полицию. Дебошир нецензурно выражался и угрожал разбить телекамеру.

Как пояснила начальник отдела экологии Татьяна Соловьева, этих организаторов ярмарки из Санкт-Петербурга предупреждали об ответственности за расклейку объявлений на улицах города, а также — за установку рекламных конструкций. Тем не менее, информацию о своем визите гости из культурной столицы разместили где могли. Причём не только на фасадах зданий, остановках общественного транспорта, но и прямо на дорожных знаках и столбах уличного освещения.

Стражи порядка, которых вызвали на место происшествия телевизионщики, поехали только к концу потасовки, уже после того, как дерзкий бизнесмен вновь скинул баннеры — прямо на проезжую часть из уезжающей машины.

«Эти переносные информационные объекты не соответствуют требованиям по размерам (конструкция не должна превышать в высоту 1 метр 20 сантиметров, а в ширину — 0,6 метра). Конструкции больше указанных размеров подлежат демонтажу силами специализированного предприятия», — заявила Татьяна Соловьева.

Комментируя инцидент она заявила, что основная претензия властей города в том, что бизнесмены однозначно нарушили права благоустройства муниципального образования Абакана.

«Мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что название предприниматель к таким приезжим «гостям» точно не подходит. Потому что мы знаем как раз образец предпринимательства в Абакане — он совершенно другой, направлен позитивно на развитие города. А в данном случае — в прямом смысле — негодяи, которые в ночное время, как мелкие пакостники, развешивают свои объявления, потом устраивают такие вот выездные торговые акции, которые ни с кем не согласовываются. Я думаю и налоговые службы никак не отслеживают действия таких горе-заезжих предпринимателей», — пояснила чиновница.

Известно, что всего в ходе скандального рейда рабочие городской службы благоустройства сняли более 300 незаконных объявлений заезжих предпринимателей.