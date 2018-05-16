Нью-Джерси, Пенсильвания, Нью-Йорк: Сотни тысяч американцев сидят без света

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Сотни тысяч американцев остались без света из-за мощного урагана, передает телеканал АВС.

Уточняется, что стихия обрушилась на штаты Коннектикут, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Электричество отключено более чем у 400 тысяч человек.

Сильный ветер повалил деревья, преградив движение не только по автомобильным шоссе, но и по железной дороге.

Как сообщается, в некоторых частях страны ураган сопровождался градом. Ветер, по оценкам метеорологов, достигал местами скорости 35 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, ураган должен скоро прекратиться. Дожди же продолжатся на значительной части северо-востока страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 человек погибли в результате песчаной бури, грозы и последовавших за ними ливней в штате Уттар-Прадеш (Индия).

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