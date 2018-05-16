Среда, 16 Мая 2018 года
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Крупный пожар потушили в Ярославле

Происшествия

Пожар был локализован в 19:44 мск

Ярославль, 16 мая 2018, 03:36 — REGNUM  В Ярославле произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, охвативший до 1000 квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС РФ по Ярославской области.

К ликвидации пожара было привлечено 105 человек личного состава и 22 единицы техники, в том числе и вертолет МЧС. Пожар был локализован в 19:44 мск. По последним данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре «Вернисаж» города Ярославля 17 апреля, эвакуации подверглись около 800 человек. Пожар был довольно быстро потушен, пострадавших не было.

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