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В Удмуртии начала действовать особый противопожарный режим

Происшествия

Режим введен на месяц

В Удмуртии начала действовать особый противопожарный режим
Алексей Саврасов. Пожар в лесу (фрагмент). 1883

Ижевск, 16 мая 2018, 00:03 — REGNUM  В Удмуртии с 15 мая начала действовать особый противопожарный режим, обеспечивающей пожарную безопасность в лесах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Режим будет действовать до 15 июня.

В этот период в лесах республики запрещено разводить костры.

Министерству природы поручено проводить наземное патрулирование лесов в светлое время суток, пожарно-химическим станциям дежурить круглосуточно.

Минсельхоз должен принять меры, чтобы не допустить сельскохозяйственных палов.

МВД будет ответственно за обеспечение охраны общественного порядка и выявлении лиц, нарушающих условия особого режима.

По информации минприроды республики, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в размере 4−5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с весны 2016 года в Удмуртии начали авиапатрулирование лесов. Авиационный патруль помогает своевременно обнаруживать очаги возгорания и оперативно приступать к тушению лесных пожаров, что существенно сокращает площадь горения.

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Лесные пожары — 2018
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