В Пластовском районе Челябинской области введён режим ЧС из-за пожаров

Челябинск, , 22:24 — REGNUM В Пластовском районе Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что в Пластовском районе зафиксированы несколько очагов лесных и травяных пожаров. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня и затрудняет его тушение.

Спасателям временно пришлось остановить движение по трассе Южноуральск-Магнитогорск. Общая площадь пожаров в Пластовском районе Челябинской области превысила 3,5 тыс. гектар.

В тушении пожаров были задействованы 285 человек при 30 единицах техники, а также пожарный вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывший сегодня на место происшествия.

Относительно небольшие пожары наблюдаются и в других районах Челябинской области — в том числе в Миасском и Кыштымском округах, Кизильском, Увельском и Аргаяшском районах. Площадь возгорания там составляет от 40 до 63 гектаров.

По данным МЧС, причиной всех пожаров стал человеческий фактор.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.