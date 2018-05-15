В Екатеринбурге горит административно-хозяйственное здание

Екатеринбург, , 21:45 — REGNUM В Екатеринбурге горит двухэтажное административно-хозяйственное здание. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Сообщается, что на улице Бабушкинская в районе Эльмаш рядом с гипермаркетом «Окей» горит двухэтажное административно-хозяйственное здание.

Тушение осложняет сильный ветер в Екатеринбурге. Огонь перекинулся на кровлю здания.

Площадь пожара составляет порядка 800 кв. метров. В тушении пожара задействованы 50 человек при 20 единицах техники.

По последним данным, пожар удалось локализовать.

К счастью, в момент начала пожара в здании никого не было.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.