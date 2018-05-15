В Мексике неизвестные расстреляли журналиста

Мехико, , 21:29 — REGNUM На юге Мексики неизвестные убили радиоведущего, заявил губернатор штата Табаско Артуро Нуньес, 15 мая сообщает The Associated Press.

По словам Нуньеса, убийцы, проезжавшие мимо на автомобиле, открыли огонь по радиоведущему Хуану Карлосу Уэрта.

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Похоже, что убийство не было случайным, видимо, нападавшие решили «его казнить», заявил губернатор штата Табаско. Нападение произошло, когда радиоведущий вышел из своего дома в Вильяэрмосе — столице штата Табаско.

Напомним, Мексика является для журналистов одной из самых опасных стран в мире. После вступления в должность нынешнего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в декабре 2012 года в стране погибли 32 журналиста.

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