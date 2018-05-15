В Албании задержали 17 подозреваемых в подделке виз и паспортов

Тирана, , 20:12 — REGNUM Правоохранительные органы Албании задержали 17 подозреваемых в подделке виз и документов, удостоверяющих личность, 15 мая сообщает The Associated Press.

В полиции заявили, что поддельные документы использовались при въезде на территорию Соединенных Штатов, Канады и Великобритании.

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Сотрудники полиции Албании провели обыски в четырех цехах, в которых изготавливались поддельные визы, паспорта и другие документы. В Греции также были обнаружены семь цехов по производству поддельных документов.

Напомним, гражданам Албании не нужны визы для въезда на территорию европейских государств, однако визы необходимы для въезда в США, Канаду и Великобританию.

Расследование преступной деятельности международной группировки, специализирующейся на изготовлении поддельных документов, началось два год назад. С того момента правоохранительные органы Албании, Греции и других стран задержали 41 подозреваемого.

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