В Индии перевернулся паром: 40 человек пропали без вести

Нью-Дели, , 19:29 — REGNUM На юго-востоке Индии перевернулся речной паром, в результате чего 40 человек пропали без вести, 15 мая сообщает The Associated Press.

Министр внутренних дел штата Андхра-Прадеш Н. Чинараджаппа заявил, что 20 человек смогли спастись после того, как паром перевернулся на реке Годавари. Остальные пассажиры парома, часть из которых направлялась на празднование свадьбы, пропали без вести.

Местные рыбаки бросились спасать выживших. На место происшествия прибыли наряды полиции и команда спасателей из управления по чрезвычайным ситуациям.

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По сообщениям выживших, паром перевернулся из-за сильного ветра. После наступления темноты поисково-спасательная операция была приостановлена.

Напомним, водный транспорт — это основной вид транспорта в отдаленных районах Индии. Подобные несчастные случаи происходят достаточно часто. Среди основных причин происшествий на воде можно привести следующие: многие паромы имеют ненадежную конструкцию, они часто переполнены; команда парома нередко пренебрегает правилами безопасности и не заботится о наличии спасательных жилетов.

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