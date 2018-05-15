Рухнувшая эстакада раздавила несколько автомобилей в Индии: есть погибшие

Нью-Дели, , 19:11 — REGNUM В результате обрушения на севере Индии строящейся эстакады погибли по меньшей мере 16 человек, 15 мая сообщает The Associated Press.

Огромная бетонная плита длиной 15 метров и шириной 2 метра обрушилась на проезжую часть, в результате чего два автомобиля и один мотоцикл были раздавлены. Эстакада рухнула днем 15 мая.

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В управлении по чрезвычайным ситуациям Индии заявили, что спасатели освободили из-под обломков трех человек. Пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, за последние несколько лет в Индии произошло несколько аналогичных происшествий. В апреле 2016 года в Калькутте обрушилась эстакада, в результате чего погибли 22 человека.

В 2014 году погибли трое рабочих, когда в городе Сурат обрушилась часть строящейся эстакады. В марте 2013 года в восточной части Калькутты после завершения строительства рухнула эстакада, удалось обойтись без жертв.

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