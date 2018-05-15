В Узбекистане селевые потоки повредили более 200 домов

Ташкент, , 19:31 — REGNUM В ночь с 13 на 14 мая в Китабском районе Кашкадарьинской области Узбекистана сильные дожди вызвали образование селевых потоков, повредивших более 200 домов, сообщает 15 мая издание «Народное слово».

Сели повредили 211 домов в пяти махаллях (общинах, поселках). В махалле Жилисуов повреждены 117 домов, Аёкчи — 40 домов, Макрид — 36, Богибаланд — 15 и Анорзор — 3 дома.

Потоки сели смыли 12 мостов, соединяющие населенные пункты. Кроме этого, из-за затопления дорог приостановлено движение. Местные жители пожаловались, что грязевыми потоками унесло автомобили.

Информация о человеческих жертвах пока не поступала. Селевые потоки также унесли 120 голов крупного рогатого скота. Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Узбекистане было выделено $18 млн на борьбу с селями и паводками в период обострения паводковой ситуации. В республике ежегодно формируются противопаводковые штабы.

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