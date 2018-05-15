В Таджикистане задержан браконьер, убивший архара

Душанбе, , 17:16 — REGNUM В Таджикистане в автомобиле жителя Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области республики сотрудники милиции обнаружили 60 кг мяса горного архара, сообщили 15 мая в пресс-службе МВД Таджикистана.

Подозреваемый был задержан 14 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 39-летний гражданин Таджикистана управлял автомобилем «УАЗ-452».

В багажнике автомобиля была обнаружена туша горного архара. Установлено, что мясо принадлежало 40-летнему пассажиру автомобиля, жителю Мургабского района.

Стоимость убитого архара составляет 400 тыс. сомони (2,8 млн рублей). В отношении подозреваемого в браконьерстве возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Алтайском крае были задержаны три браконьера, убившие самку горного архара и двух ягнят. Общий ущерб от убийства животных оценивается в 1,5 млн рублей. Алтайский аргали (архар) занесен в «Красную книгу» РФ.

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