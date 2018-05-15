ДТП с детским экскурсионным автобусом: в Ярославской области состоялся суд

Ярославль, , 16:36 — REGNUM Ростовский районный суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который на грузовике врезался в экскурсионный автобус с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Громкое ДТП произошло вечером 8 ноября 2017 года. Мужчина за рулем грузовика нарушил правил дорожного движения на Федеральной автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области.

При выезде с территории автозаправочной станции он пересек линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, и при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

В результате он произвел столкновение с перевозившим детей экскурсионным автобусом под управлением 40-летнего водителя. От полученных травм водитель автобуса спустя непродолжительное время скончался в больнице.

Расследование проводило СУ СКР по Ярославской области. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу

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