Убийце врача-травматолога в Чувашии вынесли приговор

Чебоксары, , 16:30 — REGNUM 49-летний житель города Новочебоксарска признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии. Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения тела 80-летнего врача-травматолога больницы скорой помощи Чебоксар с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.

«Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий, заключениями около 20-ти судебных экспертиз, в том числе медицинских, генетических, медико-криминалистических, биологических, дактилоскопических», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не установлено.

При этом в 2010 году подсудимый был осужден за кражу в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), из мест лишения свободы он освободился в апреле 2012 года. Таким образом, в его действиях установлен опасный рецидив.

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Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2017 года мужчина, находясь в кабинете врача-травматолога, в ходе ссоры с ним в связи с организацией ООО, учредителями которого они оба являлись, нанес врачу руками, ногами и металлическим стулом не менее 32-х ударов в область головы, грудной клетки и по другим частям тела. После этого преступник сдавил врачу металлическим стулом шею, перекрыв поступление воздуха.

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Потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии, а злоумышленник скрылся.

Однако через пару дней подозреваемого в убийстве задержали и поместили под стражу.

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