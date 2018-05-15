Виновнику гибели семи калининградцев отказали в особом судебном порядке

Калининград, , 16:16 — REGNUM В Калининграде суд отказал водителю внедорожника Борису Добровольскому в ходатайстве рассмотреть в особом порядке уголовное дело о гибели семи человек в ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде г. Гвардейска, где сегодня, 15 мая, началось заседание по делу.

Автокатастрофа произошла вечером 22 сентября 2017 года на федеральной трассе «Калининград — Нестеров» в районе поселка Солдатово. Добровольский, управляя «Мерседес ML350», врезался в маршрутку, которая везла пассажиров.

В результате страшного удара 7 человек погибли и 9 получили ранения. Сам водитель внедорожника не пострадал.

Выяснилось, что на участке трассы шли дорожные работы, поэтому была установлена временная разделительная полоса с ограничением скоростного режима в 40 км/ч. Добровольский же значительно превысил скорость, в результате его вынесло на встречку.

Обвиняемый на суде признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Напомним, что при рассмотрении дел в особом порядке наказание подсудимому не может превышать 2/3 максимального срока.

Суд отклонил ходатайство. В случае признания водителя джипа виновным, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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