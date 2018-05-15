СКР возбудил дело об изнасиловании российских детей в Австрии

Москва, , 16:06 — REGNUM Московские следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя детьми из России в Австрии, к которому, предположительно, причастны их отец и дядя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

По его данным, дело было заведено 8 мая по заявлению матери пострадавших детей — мальчика 2011 и девочки 2008 годов рождения. В заявлении говорится, что преступление произошло не позднее 21 декабря 2015 года в австрийском городе Инсбрук.

О произошедшем матери рассказали сами дети. Следователи опросили женщину и несовершеннолетних с участием психолога. В ходе опроса «были выявлены признаки сексуального насилия» над детьми, по данному факту возбуждено дело.

При этом не сообщается, являются ли живущие в Австрии мужчины иностранцами. В настоящее время следствием запланирован ряд экспертиз, СКР также намерен направить в Австрию запрос о правовой помощи.

Источник отметил, что заявительница проживает с детьми в Москве, однако пока неясно, является ли она замужем за отцом несовершеннолетних, либо находится с ним в разводе или гражданском браке. В материалах дела отмечается, что дети родились в Австрии.