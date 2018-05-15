В Тамбове школьницу чуть не убила бетонная плита

Тамбов, , 16:00 — REGNUM В Тамбове из-за разгильдяйства работников управляющей компании чуть не погибла 17-летняя школьница. С крыши одного из домов на нее упал кусок бетона. У девушки диагностировано сотрясение мозга. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело, сообщили 15 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ЧП случилось еще в апреле 2018 года. Утром девушка шла в школу. Ее путь пролегал по двору дома №114 на улице Мичуринской. Именно здесь с крыши на нее упал кусок бетона. В результате школьница получила сотрясение головного мозга.

О случае написали местные СМИ, из-за публикаций которых и началась доследственная проверка. По ее результатам правоохранительные органы установили, что еще в октябре 2017 года управляющая компания и фирма, которая занимается содержанием и ремонтом этого дома, проводили осмотр кровли и выяснили, что парапетные панели находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Мер к выставлению ограждения дома по периметру сигнальной лентой и вывешиванию объявлений о возможном падении фрагментов бетона с кровли предпринято не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь этот недосмотр будет расследоваться в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье — 2 года лишения свободы.

ИА REGNUM отмечает, что недосмотр ответственных лиц иногда может стоить не только здоровья, но и жизни прохожим. Например, в марте 2018 года в Воронеже от упавшей сосульки погиб мужчина. Сосулька обрушилась на прохожего с крыши дома в самом центре города.

Причем печальный опыт мало чему учит чиновников. В 2017 году были подобные случаи. Тогда от обрушения наледи в Воронеже пострадали 15 человек, было возбуждено более десятка уголовных дел.

А во Владимирской области от куска льда чуть было не пострадал маленький ребенок. В марте 2018 года наледь обрушилась на жительницу Александрова, которая забирала из детского сада своего двухлетнего ребенка. При выходе из здания она попала под снежную лавину. Мальчик не пострадал по счастливой случайности — весь удар снега пришелся на его мать, которая прикрыла сына собой. Пострадавшая получила перелом и сотрясение мозга. По факту было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.