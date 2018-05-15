ЛНР: Еще один солдат дезертировал из украинской армии в Донбассе

Луганск, , 15:52 — REGNUM Украинский солдат дезертировал из зоны ведения боевых действий в Донбассе вместе с оружием и боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 15 мая «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в населенном пункте Золотое. Один из украинских солдат, находясь под постоянным давлением и унижениями со стороны сослуживцев, решил самолично покинуть место проведения боевых действий.

В результате украинский военнослужащий дезертировал, захватив с собой автомат, боеприпасы и четыре гранаты. При этом командиры бригады решили скрыть факт дезертирства от начальства.

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Напомним, украинская армия характеризуется низким морально-психологическим состоянием, в результате чего солдаты ВСУ часто употребляют алкоголь, наркотические вещества, дезертируют и совершают суициды.

Так, ранее военная служба правопорядка на Украине решила провести масштабный розыск солдат ВСУ, которые самовольно оставили зону ведения боевых действий в Донбассе. В январе 2018 года из ВСУ дезертировали 645 человек, из низ только 293 военных были найдены.

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