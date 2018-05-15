Наводнения в Афганистане привели к гибели десятков человек по всей стране

Кабул, , 15:49 — REGNUM В результате наводнения в Афганистане погибли 34 человека, сообщает 15 мая Associated Press.

Проливные дожди в течение недели беспокоили Афганистан, в результате по всей стране отмечались наводнения.

Помимо погибших, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, также погибло 600 животных, уничтожено 240 домов и около 40 га сельскохозяйственных угодий. Более 620 домов были частично повреждены.

Правительство страны в настоящее время занимается оценкой ущерба, нанесенного стихией. В ближайшее время в наиболее пострадавшие районы будет доставлена гуманитарная помощь.

Напомним, сезон дождей в Афганистане является регулярным явлением. Тем не менее слабо развитая инфраструктура приводит к многочисленным смертельным случаям.

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