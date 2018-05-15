Глава «МРСК Северо-Запада» арестован по делу о подкупе

Сыктывкар, , 15:49 — REGNUM Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» Алекандр Летягин арестован по обвинению в коммерческом подкупе. Меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрал сегодня, 15 мая, Сыктывкарский городской суд.

Как сообщили ИА REGNUM в суде, до 13 июля Летягин будет находиться в сыктывкарском СИЗО.

Напомним, в апреле был арестован экс-руководитель «Комиэнерго» Валерий Драйт. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Также подозреваемым в преступлении стал замдиректора по инвестиционной деятельности компании Евгений Сесюк. Его отправили под домашний арест.

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».

На самом предприятии и в силовых структурах ситуацию пока не комментируют. О своей готовности помогать следствию заявила компания «Россети», в которую входит «МРСК Северо-Запада».

«Компания «Россети» готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину. До окончания следственных мероприятий дополнительные комментарии преждевременны», — цитирует представителя компании издание «Энергетика и промышленность России».

Добавим, что Александр Летягин возглавляет «МРСК Северо-Запада» с февраля 2014 года. В июле прошлого года он был избран гендиректором на новый срок.

Справка

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (МРСК) осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов Федерации в Северо-Западном регионе: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область. МРСК Северо-Запада действует как единая операционная компания, в ее состав входят семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Численность персонала компании составляет 15 тысяч человек.