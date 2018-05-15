СММ ОБСЕ отказалась сопровождать рабочих на Донецкую фильтровальную станцию

Луганск, , 15:36 — REGNUM Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине отказались сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за обстрелов, сообщает 15 мая «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, ДФС 14 и 15 мая в очередной раз попала под обстрел, в результате были повреждены два здания. При этом также не может выйти со станции рабочая смена. Наблюдатели СММ ОБСЕ отказались сопровождать сменный персонал до станции, вследствие чего рабочие остались на ДФС на вторые сутки.

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Напомним, ДФС находится в одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Украинские военные регулярно обстреливают район, подвергая опасности жизни работников. Так, ранее ВСУ обстреляли колонну автомобилей с работниками станции, пострадали пять человек.

После обстрела руководство ДФС приняло решение законсервировать станцию. Это могло привести к отключению от водоснабжения более 400 тыс. жителей по обе стороны военного конфликта. С 18 по 22 апреля станция не работала, однако после переговоров руководители ДФС согласились снова запустить станцию.

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