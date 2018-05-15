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В Казахстане сотрудники медицины катастроф спасли в 2018 году 1400 человек

Происшествия

В Казахстане действуют 40 трассовых медико-спасательных пунктов

Астана, 15 мая 2018, 15:29 — REGNUM  По итогам четырех месяцев 2018 года в Казахстане сотрудники центра медицины катастроф спасли 1400 человек, из которых 300 были госпитализированы, сообщает 15 мая «Казинформ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В Казахстане действуют 40 трассовых медико-спасательных пунктов центра медицины катастроф. За четыре месяца 2018 года сотрудники центра совершили 400 выездов к месту ДТП и оказали помощь 1 тыс. человек.

В комитете отметили, что медицина катастроф занимается оказанием помощи людям, пострадавшим в результате пожаров, наводнений, ДТП и других происшествий.

Время выезда бригады медицины катастроф составляет 3−5 минут. В состав бригад входят врачи, фельдшеры, хирурги, травматологи и другие специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2017 года спасательными подразделениями Казахстана совершено более 58 тыс. выездов и спасено более 8 тыс. человек.

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