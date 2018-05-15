В Алтайском крае больше месяца ищут пропавшего студента

Барнаул, , 11:50 — REGNUM В Алтайском крае до сих пор неизвестно место нахождения 19-летнего молодого человека, пропавшего полтора месяца назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 15 мая, следственные органы возбудили уголовное дело.

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По данным следствия, молодой человек являлся студентом Алтайского промышленно-экономического колледжа. Из своего дома он ушёл 9 апреля и пропал. Поиски молодого человека продолжаются.

Следственные органы просят граждан оказать содействие в розыске.

Добавим, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения 19-летнего студента возбуждено ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае почти месяц искали пропавшую 15-летнюю девушку. В начале апреля она ушла из своего дома в селе Алтайское и не вернулась. После заявления родителей следственные органы организовали проверку. В конце апреля девочку нашли живой и здоровой в Барнауле.

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