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Предполагаемого убийцу на Урале задержали, «не отходя от кассы»

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Предполагаемого убийцу на Урале задержали, «не отходя от кассы»
Victor
Задержание

Серов, Свердловская область, 15 мая 2018, 10:24 — REGNUM  В Свердловской области была убита женщина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии, по Свердловской области, преступление было совершено ночью 15 мая в городе Серов.

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Скрыться с места убийства злоумышленнику не удалось. Он был задержан стражами порядка прямо на лестничной площадке у квартиры, где позднее было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.

Одежда мужчины была в пятнах крови, а от него самого исходил сильный запах алкоголя. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что убитая является его знакомой. По его словам, они вместе расписали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт.

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Задержанный 31-летний гражданин был передан сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы МВД для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, в Свердловской области был вынесен обвинительный приговор убийце частного извозчика. 25-летнего жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа суд также признал виновным в разбое, покушении на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и приговорил с 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Бытовые убийства
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