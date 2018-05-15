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СКР возбудил дело по факту гибели женщины и двух детей в Новочеркасске

Происшествия

Трагедия произошла в понедельник, 14 мая, в городе Новочеркасске

Новочеркасск, Ростовская область, 15 мая 2018, 10:07 — REGNUM  По факту гибели женщины и двух ее малолетних детей в Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Трагедия произошла в понедельник, 14 мая, в городе Новочеркасске.

«Обнаружены (в одной из квартир) тела 29-летней женщины и двух ее малолетних детей 2014 и 2016 годов рождения с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра места ЧП были выявлены нарушения эксплуатации газового нагревательного прибора, истребована документация по газовому снабжению и обслуживанию дома.

Ведется следствие.

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Отравления угарным газом
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