Во Владивостоке годовалый ребенок отравился алкоголем

Владивосток, , 09:44 — REGNUM Во Владивостоке годовалый ребенок был госпитализирован с диагнозом алкогольная интоксикация: малыш выпил алкогольный напиток со стола взрослых, сообщает региональный главк МВД РФ.

По данным ведомства, мальчик проживает с мамой и ее сожителем. Взрослые отмечали день рождения, когда ребенок залез на стол с открытыми бутылками с алкоголем.

Женщина сняла ребенка со стола и уложила его спать. Через некоторое время она поняла, что мальчик долго не просыпается и начала его будить.

Не сумев разбудить сына, женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ребенок госпитализирован с алкогольным отравлением, угрозы жизни и здоровью нет.

На мать составлен административный протокол, с ней проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке женщины на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.