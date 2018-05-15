На востоке Москвы вновь превышена концентрация сероводорода

Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве в ночь на 15 мая вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, сообщает «Мосэкомониторинг».

По данным экологической службы, превышение зафиксировано на востоке и юго-востоке Москвы. В районе Печатники в полночь датчики зафиксировали превышение ПДК в 1,6 раза.

К 05:00 мск в Печатниках, Выхино-Жулебино и Люблино разовая концентрацию сероводорода была превышена в 4,5, 3,4 и 3 раза соответственно.

Данные получены экологической службой с датчиков экомониторинга «Гурьянова», «Жулебино» и «Головачева». Они контролируют зоны влияния Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и сети канализационных коллекторов «Мосводоканала».

Также в их зону попадает мусорный полигон «Кучино». Уточняется, что незначительные разовые превышения были зафиксированы в Капотне, Орехово-Борисово, в Рязанском и Новокосино.

В апреле станция в Кожухове зафиксировала 5 ПДК, в Вешняках — 2,4 ПДК, Новокосине — 1,75 ПДК, на улице Гурьянова — 1,25 ПДК.