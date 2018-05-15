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В Якутии возобновили поиски фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Происшествия

Поиски возобновлены с 15 мая и продолжатся до 31 мая

Якутск, 15 мая 2018, 09:11 — REGNUM  В двух районах Якутии в связи со сходом снежного покрова возобновились поиски фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2», сообщает пресс-служба Министерства охраны природы региона.

Поиски возобновлены с 15 мая и продолжатся до 31 мая. Ведутся работы по поиску фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» в Вилюйском и Алданском районах Якутии.

Сотрудники министерства проведут экологические обследования с отбором проб природных сред в местах обнаружения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а.

Напомним, запуски ракетоносителя «Союз-2» состоялись с космодрома «Восточный» в ноябре 2017 года и феврале 2018 года. Большой фрагмент ракеты «Союз-2.1а», запущенной в феврале, нашли в Вилюйском улусе в 120 км от населенного пункта.

Всего радары зафиксировали семь мест падения отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1а», один фрагмент — створка головного обтекателя, была найдена в Алданском районе.

Поисковые работы ранее весной были приостановлены из-за морозов и высоты снежного покрова.

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Падения космических аппаратов
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