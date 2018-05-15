Польские пограничники задержали калининградца с пневматическим пистолетом

гжехотки, Польша, , 08:55 — REGNUM На польско-российской границе задержан житель Калининградской области с пистолетом и боеприпасами. Об этом сообщает Пограничная служба Варминьско-Мазурского воеводства, прилагая фотографии изъятых опасных предметов.

Инцидент произошел на пункте пропуска Гжехотки, куда прибыл автомобиль марки «Ниссан» под управлением 23-летнего жителя Калининградской области.

«Во время проверки транспортного средства офицер пограничной службы обнаружил 24 патрона в багажнике. В связи с этим автомобиль был направлен для детального контроля. Оказалось, что россиянин под задним сиденьем автомобиля спрятал еще оружие», — цитирует пограничную стражу «Польский культурный центр в Калининграде».

Дело передано районную прокуратуру г. Бранево.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, судя по снимкам, речь идет об американском пневматическом пистолете Borner WC 401.

Напомним, в 2010 году калининградские таможенники задержали на российско-польской границе крупную партию оружия времен Второй мировой войны. В частности, тогда у россиян были изъяты винтовки СВТ-40 (самозарядная винтовка Токарева) и Remington, пистолеты системы вальтер и браунинг, пистолет-пулемет «Карл Густав», запчасти к пулемету МГ-40.

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