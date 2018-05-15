В Якутии эвакуируют пациентов интерната для престарелых и инвалидов

Якутск, , 08:32 — REGNUM В Якутии власти начали заблаговременную эвакуацию пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов из-за паводка, говорится в сообщении правительства республики.

Дому престарелых под Якутском грозит подъем воды в реке Лена из-за ледохода. Из берегов уже вышли несколько рек, подтоплено семь населенных пунктов в нескольких районах республики.

К настоящему времени в зоне подтопления оказались более 1,5 тыс. человек.

Пациентов Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов перевозят в другие дома-интернаты, уже эвакуировано 46 человек.

Активная фаза ледохода на реке Лене находится на территории Хангаласского района и города Якутска. Ожидается, что в ближайшие сутки повышение уровня воды возле столицы республики достигнет отметки в 650−700 сантиметров с подтоплением пойменной части.

Критический уровень воды — 990 сантиметров. Накануне глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что из-за паводка в Якутии вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.